Motorradfahrer kollidiert mit umgestürzten Baum – 55-Jähriger schwer verletzt

(wS/ots) Burbach 10.08.2018 | Ein 55-jähriger Motorradfahrer befuhr am Donnerstag um 15.45 Uhr die L 531 von Würgendorf nach Burbach, als ausgerechnet in diesem Augenblick ein Baum vor ihm auf die Straße stürzte. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte der Kradfahrer dem Hindernis nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß wurde er schwer verletzt. Nach erster Notversorgung vor Ort wurde der 55-Jährige mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad wurde bei dem Unfall total beschädigt.

Foto: Polizei