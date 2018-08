Polizeieinsätze im Kreis Olpe

(wS/ots Olpe 17.08.2018 | Bereich Olpe / Drolshagen / Wenden



Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Olpe – Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden von einer Baustelle in der Friedrichsthaler Straße in Friedrichsthal eine größere Menge Datenleitungen und Kupferkabel gestohlen, die dort zur Verlegung in einem Bauobjekt bereit lagen. Der Diebstahl fiel Mitarbeitern der Baufirma am Donnerstagnachmittag auf. Die rund 180 m Kabel dürften einen Wert von etwa 1.200 € haben.

Roller zu schnell

Drolshagen – Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streife einen 17-Jährigen, der um 23:45 Uhr mit seinem Roller auf der Benolper Straße unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mofa-Roller deutlich schneller fuhr als die erlaubten 25 km/h. Auf dem Rollenprüfstand wurde eine Höchstgeschwindigkeit von rund 60 km/h erreicht. Damit wurde der Roller führerscheinpflichtig, der junge Mann konnte aber nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, entsprechende Anzeigen folgen.

Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Drolshagen – In der Nacht zu Freitag kontrollierte eine Streife um 00:35 Uhr einen 19-Jährigen In der Sengenau mit seinem Audi. Hierbei wurde festgestellt, dass er einen Joint (selbstgedrehte Zigarette mit Tabak-Cannabismischung) hinter das Ohr geklemmt hatte, daher lag der Verdacht von aktuellem Drogenkonsum nahe. Diesen räumte er auch ein, so dass eine Blutprobe fällig wurde.

Bei Unfall mit Pedelec leicht verletzt

Wenden – Am Donnerstagnachmittag befuhr eine Gruppe von Radfahrern um 16:30 Uhr die Thuwieser Straße in Schönau, um im dortigen Kreisverkehr weiter in Richtung St.-Elisabeth-Straße zu fahren. Eine 62-jährige Radlerin bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 68-Jährige ihr Rad abbremste. Sie berührte mit ihrem Vorderrad deren Hinterrad und kam dadurch mit ihrem Pedelec zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde nach Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus nach Olpe transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 €.

Bereich Lennestadt/ Kirchhundem –Brand mit hohem Sachschaden aber ohne Verletzte

Lennestadt – Am Donnerstagabend kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brand in der Küche einer sozialen Einrichtung in der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem. Eine 33-jährige Bewohnerin hatte den Elektroherd in Betrieb gesetzt, um zu kochen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dabei zu einer Brandentwicklung. Das Feuer griff auf die gesamte Küche und das angrenzende Wohnzimmer über. Die herbeieilenden Feuerwehren aus Altenhundem und dem Umland brachten das Feuer mit insgesamt 60 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache durch einen Brandermittler der Olper KriPo dauern an. In jedem Fall ist die Wohnung, in der momentan drei Personen untergebracht sind, vorerst nicht mehr bewohnbar und die bisherigen Nutzer müssen vorerst woanders untergebracht werden. Der Sachschaden ist beträchtlich und könnte einen sechsstelligen Wert erreichen. Während des Einsatzes musste die B 236 für knapp zweieinhalb Stunden einseitig gesperrt werden.

Bereich Attendorn / Finnentrop – Rollerfahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Attendorn – In der Nacht zu Freitag wurde um 00:12 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Roller Am Wassertor angehalten. Schnell stellte sich heraus, dass er kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Die Fahrt endete am Anhalteort, Blutprobe und Anzeige folgten.

Geländewagen gestohlen

Finnentrop – In der Nacht zu Freitag wurde in der Rosenstraße in Schönholthausen ein grauer Mitsubishi Outlander gestohlen. Der verschlossene PKW mit Olper Zulassung und einem Zeitwert von ca. 15.000 € stand geparkt vor dem Haus. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Radarmessstellen KW 33/34:

Freitag, 17. August 2018

Lennestadt, B55

Samstag, 18. August 2018

Wenden, L 512

Sonntag, 19. August 2018

Drolshagen, Hützemert

Montag, 20. August 2018

Attendorn, Papiermühle

Dienstag, 21. August 2018

Lennestadt, B 55

Mittwoch, 22. August 2018

Finnentrop, L 853

Donnerstag, 23. August 2018

Drolshagen, B 55

Freitag, 24. August 2018

Kirchhundem, L 711

Samstag, 25. August 2018

Olpe, Stade

Sonntag, 26. August 2018

Wenden, L 564