Turner Daniel Uhlig tritt bei Dart-Night an

(wS/red) Siegen 21.08.2018 | „Ruhe“, ist die einfache Antwort von Daniel Uhlig. Die Frage: Was bringt ein Turner mit für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Dart-Wettkampf. Diese etwas ungewöhnliche Konstellation ergibt sich am 31. August bei der 1. Siegerländer Dart-Night, wenn der sechzehnfache Weltmeister Phil Taylor aus England in der Siegerlandhalle zu Gast ist. Taylor wird bei diesem Event nicht nur gegen seinen alten Freund und Ex-Dart-Profi Roland Scholten antreten sondern in einer extra Konkurrenz auch gegen einige lokale Sportler. Darunter ist seit dieser Woche nun auch Daniel Uhlig, der 21-jährige Student turnt für die Siegerländer Kunstturnvereinigung in der Bundesliga und hat sich in einem internen Wettkampf für die Teilnahme qualifiziert.

Die von ihm genannte „Ruhe“ benötigt Daniel Uhlig übrigens nicht nur beim Werfen der kleinen Pfeile sondern eben auch in seiner eigentlichen Sportart, dem Turnen. „Das hilft schon, trotzdem kann man vom Einen nicht viel aufs Andere schließen. Wir müssen für’s Dart-Spielen viel trainieren“, freut sich Uhlig auf die Teilnahme. Sein Gegner im internen Ausscheidungswettkampf der SKV war übrigens ausgerechnet sein Trainer Andreas Kollig. „Entscheidend war mein letzter Wurf, eine Triple-19“, lacht Uhlig verschmitzt. Damit dürfte er die SKV würdig vertreten, wenn es am 31. August in der Siegerlandhalle gegen unter anderem Teilnehmer des TuS Ferndorf (Handball), den Siegen Sentinels (American Football) oder dem 1.FC Kaan-Marienborn (Fußball) geht.

Die Tickets für dieses Event sind streng limitiert. Reguläre Tickets kosten € 39,00, VIP-Tickets inkl. Zugang zum VIP-Bereich und Getränke werden für € 99,00 angeboten. Mehr Informationen gibt es unter www.dartnight-siegen.de oder auf der Webseite des TuS Ferndorf www.tus-ferndorf.de – denn der Handball-Zweitligist tritt gemeinsam mit seinem Partner McDart.de als Veranstalter dieses neuartigen Events auf.

