Wohnungseinbrecher überrascht – ohne Beute geflüchtet

(wS/ots) Siegen 20.08.2018 | Zwei Einbrecher drangen am Freitag gegen 14.20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Siegen-Geisweid in der Breitscheidstraße ein. Als sie bemerkten, dass der Wohnungsinhaber anwesend war, ergriffen sie sofort – ohne Beute gemacht zu haben – die Flucht.

Das Duo wird wie folgt beschrieben: beide osteuropäischer Herkunft, beide ca. 170 cm groß, schlanke Figuren. Einer trug ein gestreiftes T-Shirt und eine schwarze Umhängetasche.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

