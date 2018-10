Siegen – Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung möchte sich vorstellen

(wS/red) Siegen 31.10.2018 | Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung stellt sich vor

Informationsabend zur weiterführenden Schulbildung. Für Jugendliche, deren Berufswünsche sich auf kaufmännische und verwaltende Tätigkeiten erstrecken, bietet das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Siegen in langjähriger Tradition „maßgeschneiderte“ Möglichkeiten einer weiterführenden Schulbildung. Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung ist Europaschule und besitzt das Berufswahlsiegel der Wirtschaftsjunioren.

Um detaillierte Auskünfte über dieses Bildungsangebot zu erhalten, lädt das Berufskolleg alle interessierten Schulabgänger der Hauptschulen, Gesamtschulen, Realschulen, Sekundarschulen und Gymnasien sowie deren Eltern zu einem Informations- und Beratungsabend am Donnerstag, dem 29. November 2018 um 18:00 Uhr in das Schulgebäude in Siegen (Am Stadtwald 27) ein. Es gibt nähere Informationen zum Wirtschaftsgymnasium, zur Höheren Handelsschule, der Fachoberschule, zu den Fremdsprachen-Assistenten und der PTA-Fachschule.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.berufskolleg-wirtschaft.de.



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier