Auf nach Kreuztal: Hofladen- und Biomarkt Kreuztal

(wS/kr) 02.11.2018 Kreuztal | Der Hofladen- und Biomarkt findet ganzjährig jeden 1. Samstag im Monat auf dem Roten Platz in der Kreuztaler Stadtmitte statt. In den Monaten März bis Oktober in der Zeit von 08.00 – 13.00 Uhr, in den Monaten November bis Februar beginnt der Markt eine Stunde später, also um 09.00 Uhr. In den Wintermonaten endet der Markt ebenfalls um 13.00 Uhr.

Auf diesem Markt werden ausschließlich Biowaren und Waren von Selbsterzeugern aus der Region angeboten.

Die ausreichend vorhandenen öffentlichen Parkplätze können am Samstag kostenlos genutzt werden.