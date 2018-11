Brandgeruch im Gebäude des Siegener Cine Star ruft Feuerwehr auf den Plan

(wS/LS) Siegen 29.11.2018| Am Donnerstagabend erleuchtete die Reichwalds Ecke in Blau. Die Feuerwehr rückte mit einer Vielzahl an Fahrzeugen an. Alarmiert wurde die Feuerwehr aufgrund einer Rauchentwicklung im 5. Obergeschoss des Gebäudes. Die Feuerwehr erkundete das gesamte Stockwerk und alle dazugehörigen Büroräume erfolglos. Es konnte kein Grund für eine aufkommende Rauchentwicklung oder dem Brandgeruch ausfindig gemacht werden. Die Etage wurde mit einem Lüfter gelüftet. Nach getaner Arbeit rückte die Feuerwehr wieder ab.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de

