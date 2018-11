Eine Erfolgsgeschichte geht weiter: Aktion Glückslose 2018 in Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 23.11.2018 | 50 Preise Hilchenbacher Händler kommen in den Lostopf

Gemeinsam mit den teilnehmenden Hilchenbacher Händlern veranstaltet der Aktionsring Hilchenbach e.V. zum vierten Mal in Folge eine besondere Weihnachtsverlosung während der Adventszeit.

Seit Montag, den 26. November, bekommt jede Kundin und jeder Kunde bei einem Einkauf in den mitmachenden Geschäften ein Glückslos geschenkt. Teilnehmen dürfen beliebig viele Lose pro Person. Je mehr Glückslose gesammelt und abgegeben werden, desto höher ist die Gewinnchance.

Ziel der Aktion ist, den Einzelhandel zu unterstützen und die Kaufkraft in Hilchenbach zu stärken. So manches Weihnachtsgeschenk lässt sich ganz bestimmt auch in Hilchenbach erwerben!

„Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr wieder so viele Einzelhändler und Dienstleister an der Aktion beteiligen. Auch von den Kunden erhalten wir immer viel positives Feedback und die jährlich steigende Anzahl an Losen bestätigt uns den Erfolg“, so Nina Ehrler vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach.

Insgesamt 34 Einzelhändler und Dienstleister nehmen an der Aktion teil:

Annelie´s Lädchen, Bensberg Wohnen, Besser Sehen Krumm KG, bücher buy eva,

Bunyu´s Thai Massage, Butterfly, Dat Kreativ’che, Der Blumenladen Allenbach, Dickel Sanitär – und Heizungstechnik GmbH, Drogerie Beier, Firlefanz, Friseur Stahl, Gaststätte Engelbert, Ginsburg- und Stadt­apotheke, Laufgut Hassler GmbH,

Helberhäuser Scheunenladen LandArt, Kinderladen AliBaba, Metzgerei Schmitt GmbH, Misiak Präsent, Nahkauf Paul, Obst- und Gemüselädchen Andreeßen, Obst-und Gemüsezentrale Schneider, Pizzeria da Vella, Provinzial Versicherungsbüro, Reifendienst Klappert, Salon Hassler, Schmuckwerkstatt Schneider, Spielzeugkiste, Sparkasse Siegen,

Stahlberg Apotheke, Tabakbörse Hermann, Vierhasen – kleine südwestfälische Brennerei, Volksbank in Südwestfalen eG und Weinhandel Baur.

Nina Ehler: „Achten Sie auf die ausgehängten Plakate ‚Mein persönliches Glückslos‘!“



Jedes Los muss auf der Rückseite mit Namen und Adresse versehen und spätestens bis zum 21. Dezember bei den teilnehmenden Geschäften und Dienstleistern oder bei der Touristik-Information im Rathaus abgegeben werden.

Die Ziehung der Gewinner/innen findet in der ersten Januarwoche 2019 statt. Diese werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1. Preis: Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 100,00 Euro, Stadt Hilchenbach

2. Preis: Schleich Bauernhof (Ausstellungstück) im Wert von 100,00 Euro, Spielzeugkiste Hilchenbach

3. Preis: Bobby Car im Wert von 90,00 Euro, Volksbank in Südwestfalen eG

4.+ 5. Preis: Warengutschein im Wert von je 75,00 Euro, Ginsburg- und Stadtapotheke

6.+ 7. Preis: Je eine Stahlberg Hautanalyse inklusive einer Kosmetikcreme im Wert von je 50,00 Euro, Stahlberg Apotheke

8. Preis: Warengutschein im Wert von 50,00 Euro, Nahkauf Paul

9. Preis: Warengutschein im Wert von 50,00 Euro, Salon Hassler

10. Preis Keramikfigur im Wert von 50,00 Euro, Helberhäuser Scheunenladen LandArt

11. – 50. Preis: weitere tolle Sachpreise und Warengutscheine der teilnehmenden Händler

Der Aktionsring Hilchenbach e.V. und die teilnehmende Hilchenbacher Händlerschaft wünscht allen Mitmachenden viel Glück.

