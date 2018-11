Einladung zum Arbeitskreis BARRIEREFREI in Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 05.11.2018 | Barrieren und Unzulänglichkeiten erschweren Menschen mit Behinderungen die volle Teilhabe am Stadtleben. Hier bemüht sich der Arbeitskreis mit Aktionen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilchenbach für das Thema zu sensibilisieren und auf Verbesserungen für Betroffene hinzuwirken.

Am 13. November, um 18.30 Uhr treffen sich letztmalig in diesem Jahr die Mitglieder des Arbeitskreises BARRIEREFREI vor der Haupteingangstür des Rathauses der Stadt Hilchenbach. Gemeinsam begeben sich dann alle zu Raum 204 in der 2. Etage, wo das Treffen stattfindet.

Gäste und neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Zur besseren Planung wird vorab um Anmeldung bei Gudrun Roth, Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement der Stadt Hilchenbach, Telefon 02733 288-229, E-Mail ehrenamt@hilchenbach.de gebeten.

