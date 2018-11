(wS/ots) Erndtebrück 28.11.2018 | Diebe erbeuteten Elektrowerkzeug

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der „Hauptmühle“ in Erndtebrück ein und entwendeten daraus mehrere Werkzeugmaschinen (Schlagbohrer, Bohrhammer, Handkreissäge) sowie einen Satelliten-Receiver.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen