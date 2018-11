Freudenberg – 2 x Einbrüche in Freudenberg: Zwei hochwertige SUV entwendet

(wS/ots) Freudenberg 30.11.2018 | Erneut wurden in Freudenberg zwei hochwertige SUV gestohlen

Bei zwei Einbrüchen im Freudenberger Raum bittet das Siegener Kriminalkommissariat 5 aktuell um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der erste Einbruch ereignete sich in am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag in Freudenberg-Dirlenbach in der „Asdorfer Mühle“. Hier drangen Unbekannte in ein dortiges Einfamilienhaus ein, indem sie ein Kellerfenster gewaltsam aufhebelten. Nachdem dann das komplette Haus durchsucht wurde, flüchteten die Einbrecher mit noch unbekannter Beute.

Der zweite Einbruch trug sich in der Nacht zu Freitag in Freudenberg-Niederheuslingen in der Landenbergstraße zu. Hier erbeuteten die Einbrecher zwei hochwertige Fahrzeuge (SUV): Einen blauen Jaguar Land Rover Discovery Sport mit dem amtlichen Kennzeichen SI-ML 23 sowie einen grauen Mercedes G 350 mit dem amtlichen Kennzeichen SI-ML 111.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in beiden Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Im Hinblick auf die beiden gestohlenen hochwertigen Geländewagen sind die Ermittler der Kripo natürlich auch an Zeugen interessiert, denen die beiden Fahrzeuge in der Nacht zu Freitag auf unseren Straßen (irgendwo) aufgefallen sind.

