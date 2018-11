Handball 2. Bundesliga TuS Ferndorf besiegt den Wilhelmshavener HV

(wS/red) Ferndorf 25.11.2018 | Zum ersten mal besiegt der TuS Ferndorf in der 2. Handball Bundesliga den Wilhelmshavener HV

Gewonnen hat der TuS Ferndorf in der 2. Handball-Bundesliga gegen den Wilhelmshavener HV noch nie, aber das hat sich jetzt geändert.

Ausgesehen hat es danach allerdings nicht, sehr holprig war der Weg, den der TuS beschritt. Aber dank einer tollen Leistungssteigerung gewannen sie hochverdient mit 27:21 (13:10).

In der 1. HZ wurden zu viele Bälle leichtfertig vergeben und dadurch dem WHV Chancen zu leichten Gegentoren ermöglicht. Das Geschenk nahmen sie auch gerne an und plötzlich sah man auf der Anzeigetafel ein 4:7 stehen. Nach der Niederlage in Aue wollte man es besser machen, aber so konnte das nichts werden. Dann besann man sich auf den Kampfgeist den die Siegerländer entwickeln können, wenn sie in die Enge getrieben werden. Denn jetzt begannen sie zu kämpfen, der Heimnimbus der Unbesiegbarkeit in der Stählerwiese schien in Gefahr zu geraten. Man spielte nun mit der mentalen Stärke, die man braucht, um solche Spiele rumzureissen und um in der Tabelle weiter oben mitzuspielen. Als Marijan Basic zum 8:8 ausglich ging es kontinuierlich weiter nach vorne und nun begannen auch die „Puhl-Spiele“. Lucas brachte die Mannen der Nordfrostarena schier zur Verzweiflung. Das Resultat waren viele Siebenmeter für Ferndorf und bis auf einen verwandelte der sehr stark spielende Lukas Zerbe alle. Die Führung konnte der WHV nicht mehr zurückerobern, zu stark spielte Ferndorf und Lucas Puhl steigerte sich in einen Rausch. Michael Lerscht sprach später in der Pressekonferenz von einem extrem wichtigen Sieg.

Und das Coburg, Essen und Lübbecke alle ihr Spiel verloren, kam den Ferndorfern doch sehr gelegen, sie sind nun Tabellenvierter und von Platz 1 trennen sie gerade mal 2 Punkte.

Ferndorf reitet weiter auf der Welle des Erfolges und das ganze Handball-Siegerland schwimmt mit, DAS IST FERNDORF-DAS BIST DU.

Am 01. Dezember reist der TuS nach Coburg zum Tabellenführer, es wird sicherlich ein schweres Spiel, aber kommen sie nicht aus dem SIEGERland!!??

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier