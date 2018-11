Hilchenbach – Einbruch in Seniorenheim – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Hilchenbach 27.11.2018 | Ohne Beute aber mit Sachschaden

Vermutlich in den Nachtstunden des vergangenen Wochenendes (24.11. – 26.11.2018) drangen Unbekannte in die Büroräume eines Altenheims am Kürschnerweg ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und kletterten in die Büroräume. Anschließend flüchteten sie unerkannt und nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Allerdings hinterließen sie einen Schaden von rund 1200 Euro. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02732-9090.

