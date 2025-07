Berufskolleg Wittgenstein startet Zertifikats-Ausbildung „Bewegungsförderung in Verein und Schule“ – Kooperation mit dem Kreissportbund Siegen-Wittgenstein besiegelt

(wS/ksw) Bad Berleburg 16.07.2025 | – Das Berufskolleg Wittgenstein setzt ein starkes Zeichen für die Förderung von Bewegung und Sport in der Region. Ab dem kommenden Schuljahr integriert das Kolleg die neue Qualifizierung „Bewegungsförderung in Verein und Kita“ in die bestehende Erzieher/innen-Ausbildung und bietet damit eine zukunftsweisende Weiterbildung für pädagogisches Fachpersonal an. Diese Initiative wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Siegen-Wittgenstein umgesetzt.

Am 24. Juni haben Schulleiterin Claudia Sauer und die stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein, Ulla Belz, die Kooperationsvereinbarung offiziell unterzeichnet. Mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 startet das Programm, das die regionale Vereins- und Kindertagesstättenlandschaft nachhaltig stärken soll. Dieser Schritt unterstreicht die erfolgreiche Bewegungsoffensive des Kreissportbundes, die bereits im vergangenen Jahr mit der Übungsleiter-Ausbildung an anderen Schulen im Kreis erfolgreich initiiert wurde.

„Bildung bewegt gestalten im Kleinkind- und Vorschulalter (U 7)“ – so lautet das zentrale Thema der neuen Qualifizierung, die in die Erzieherinnen-Ausbildung des Berufskollegs integriert wird. Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte, die folgende Prinzipien in ihrer beruflichen Praxis implementieren wollen:

• Bewegung ist ein selbstverständlicher Teil des persönlichen Alltags.

• Kinder erschließen ihre eigene Welt durch Bewegung und Spiel.

• Bewegungsförderung soll ein täglicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit mit Kindern in Kindertageseinrichtungen werden.

• Es ist wichtig, dass Kinder und Familien sich mehr bewegen, auch im Sportverein.

Die vier neu formulierten Kernbotschaften einer umfassenden Bewegungsförderung von Anfang an sowie das zeitgemäße Schulungskonzept, das auf die Zusammenarbeit von Kita und Verein ausgerichtet ist, werden die Teilnehmenden überzeugen. Attraktive Impulse für die Praxis sowie die Vermittlung theoretischer Grundlagen runden die berufliche Weiterbildung ab.

Die Teilnehmenden erwerben vertiefende psychomotorische Erkenntnisse, die eine zeitgemäße Bewegungsförderung ermöglichen – auch als Grundlage für das eigene Bewegungskonzept in Kita oder Sportverein.

Ulla Belz betonte die Bedeutung dieser Initiative: „Wir freuen uns sehr, dass das Berufskolleg Wittgenstein diese innovative Ausbildung anbietet. Das Zertifikat ermöglicht es den Fachkräften, Bewegungsangebote in Kita und Verein professionell zu gestalten und somit die Gesundheit und das Wohlbefinden junger Kinder sowie ihrer Familien nachhaltig zu fördern.

Zudem profitieren die Vereine in der Region von qualifizierten Bewegungsförderern.“ Schulleiterin Claudia Sauer hob die positiven Effekte für das Berufskolleg hervor: „Die Integration der Ausbildung in unsere Fachschule für Sozialpädagogik ermöglicht den angehenden Erzieherinnen und Erziehern den Erwerb wichtiger Qualifikationen für die berufliche Praxis. Sie stärkt unser Profil als Bildungseinrichtung, die aktiv zur Gesundheitsförderung beiträgt. Nur durch das Engagement unserer Lehrkräfte ist dieses innovative Angebot umsetzbar.“

Die Ausbildung „Bewegungsförderung in Verein und Kita“ umfasst insgesamt 120 Lerneinheiten à 45 Minuten und verbindet theoretische sowie praktische Inhalte. Ziel ist es, die Teilnehmenden optimal auf die Anforderungen der Bewegungsförderung im frühkindlichen Bereich sowie in Sportvereinen vorzubereiten und sie als Multiplikatoren für Gesundheit und Bewegung zu stärken.

