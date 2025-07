53-Jähriger bei Unfall in der Fludersbach schwer verletzt – 100.000 Euro Sachschaden

(wS/ots) Siegen 16.07.2025 | In der Fludersbach in Siegen ist ein 53-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (15.07.2025) schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem LKW gegen 13:40 Uhr in Richtung Abfalldeponie unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in der Folge nach links von seiner Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort abgestellten LKW-Auflieger. Der 53-Jährige wurde daraufhin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss kam er aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

