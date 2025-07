Sparkassen Sparlotterie im Juni 2025: Große Freude über überraschenden Auto-Gewinn

(wS/spk) Burbach 16.07.2025 | Ein wahrer Glücksfall für das Ehepaar Meyer – Gewinn im Rahmen der Sonderauslosung der Sparkassen Sparlotterie im Juni 2025 beschert dem Ehepaar einen brandneuen VW T-Cross.

Im Juni durfte die Sparkasse Burbach-Neunkirchen zwei glückliche Gewinner überraschen.

Das Ehepaar, das bereits seit rund 30 Jahren an der PS-Lotterie teilnimmt, wurde von ihrem persönlichen Berater der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, Carsten Ginsberg, zu einem vermeintlich regulären Beratungsgespräch eingeladen. Bei dem Termin waren Sie von einem kurzen Austausch ausgegangen – bis sie mit einem Blumenstrauß und dem Fahrzeugschein Ihres neuen Autos überrascht wurden.

„Im ersten Moment dachte ich, wir hätten vielleicht 10.000 Euro gewonnen. Mit einem Auto hätte ich nie gerechnet“, erzählt Manuela Busch-Meyer. Auch ihr Ehemann, Markus Meyer, ist über den Gewinn begeistert: „Wir haben schon oft kleinere Beträge gewonnen, aber dass es so etwas Großes wird, das hätten wir nie geglaubt. “

Das Ehepaar hat sich schon vor vielen Jahren für die Teilnahme an der PS-Lotterie entschieden. Für sie war es immer eine Möglichkeit, mit kleinen Beträgen etwas anzusparen und gleichzeitig Gutes zu tun – ein Teil des Erlöses fließt nämlich in gemeinnützige Projekte.

So konnten sie mit den gesparten Beträgen nicht nur kleinere Wünsche finanzieren, sondern gleichzeitig durch ihre Teilnahme auch die regionalen Initiativen der Sparkasse unterstützen.

Dass dieses „Sparen mit Gewinnchance“ jetzt zu einem so spektakulären Erfolg führt, hätten sie sich nie erträumt.

„Wir freuen uns sehr, dass das Ehepaar Meyer mit ihrem Gewinn so viel Freude erleben darf.

Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unsere PS-Lotterie den Menschen im Siegerland nicht nur hilft, zu sparen, sondern auch großartige Gewinne für sich und ihre Familien zu erzielen“, erklärt Carsten Ginsberg, Kundenberater der Sparkasse.

Neben der Freude über den Gewinn spielt für das Ehepaar Meyer auch die persönliche Betreuung und Nähe zur Sparkasse eine zentrale Rolle: „Wir schätzen die Sparkasse Burbach- Neunkirchen sehr – man kennt sich vor Ort und fühlt sich hier immer gut aufgehoben.“, so das Ehepaar.

Nach der gelungenen Überraschung wurde der Nachmittag genutzt, um gebührend auf den Gewinn anzustoßen: „Wir haben sofort unsere Schwiegereltern angerufen. Sie haben sich riesig mit uns gefreut. Und der Tag wurde natürlich noch mit Familie und Freunden gefeiert.“, so Manuela Busch-Meyer.

Die Übergabe des VW T-Cross an das glückliche Gewinner-Ehepaar erfolgte jetzt im Juli – ein Moment, der für das Ehepaar und die Sparkasse gleichermaßen unvergesslich bleibt.

