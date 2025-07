Verkehrsunfall auf der Sandstraße in Siegen: Bus und zwei PKW kollidieren

(wS/red) Siegen 16.07.2025 | Am Mittwochmittag gegen 13:24 Uhr kam es auf der sogenannten „Umweltspur“ in Siegen, in Höhe des Kaisergartens, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 74-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Crossland die Sandstraße aus Richtung Weidenau kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe einer Bushaltestelle wollte er an einem dort haltenden Linienbus vorbeifahren und wechselte dafür den Fahrstreifen. Dabei übersah er offenbar einen 54-jährigen Fahrer eines Toyota, der sich auf der linken Spur befand.

In der Folge kollidierten beide PKW, woraufhin der Toyota gegen den Linienbus prallte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Einsatzkräfte der Polizei sicherten die Unfallstelle und führten die Unfallaufnahme durch.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!