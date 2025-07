Höher geht’s nicht: TuS Ferndorf holt mit Meyer-Siebert seinen größten Spieler

(wS/Red) Ferndorf 16.07.2025 | Heiß auf Hünen, TuS Ferndorf holt Rückraum-Power

Die Rückraumveränderung beim TuS Ferndorf ist vollzogen, was vor Tagen noch ein Spieler-Dreieck war, hat sich jetzt zum Spieler-Quadrat gesteigert. Mit Julius Meyer-Siebert, 2,06 m auf Rückraum links, Nico Schnabl auf der Königsposition 1,90m auf Rückraum Mitte und Tom Jansen 1,99 m auf Rückraum rechts. Hinzu kommt noch auf der Kreisläuferposition Lukas Süsser (Spitzname Rocky) 1,90 m. Nach unseren Recherchen ist Julius damit einer der größten Spieler in der 1. u. 2. Bundesliga!

Damit hat sich der Rückraum HÜNENHAFT verstärkt und man darf sich gewiss wieder auf 9-Meter-Tore freuen. Zu verdanken ist dies natürlich auch der Tatsache, dass der ASV Hamm abgestiegen ist, damit waren die Probleme wegen der Kaderplanung nicht so ganz unlösbar. Gut für uns und gut für den Verein, bleibt nur noch eine Frage offen, was macht die Personalie Rechtsaußen? Kein Vöglein hat was gezwitschert, die Gerüchteküche ist kalt geblieben, kommt da noch etwas? Manche im Forum sehen unseren derzeit noch verletzten Rückraumspieler Fabian Hecker auf diese Position rutschen, ob das so ist, steht noch in den Sternen. Natürlich, Fabian hat auf dieser Position bei Spielerausfällen schon „ausgeholfen“, hat auch einen guten Job gemacht, nur, reicht das für eine komplette Saison? Wir denken, dass Fabian Hecker Josip Eres vertreten wird, wenn der mal ne Pause braucht und dass deswegen kein neuer Spieler verpflichtet wird, es muss ja alles bezahlbar bleiben.

Sollte da noch eine Neuverpflichtung kommen (?), würde aus dem Spieler-Quadrat ein Pentagon und der TuS hätte eine wirklich schlagkräftige Truppe zusammen, die für die neue Saison aufhorchen lässt.

Ist das toll, die Vorfreude auf die Saison steigt immer mehr und mal sehen, vielleicht sehen wir dann ja auch die derzeit noch verletzten Fabian Hecker, Jonas Wilde, Fynn Herzig und Philip Würz wieder!?

Denn: DAS IST FERNDORF-DAS BIST DU

Bericht des TuS zur Neuverpflichtung:

Der TuS Ferndorf verstärkt seinen Kader weiter und hat Julius Meyer-Siebert für die Position im linken Rückraum verpflichtet. Der 2,06 Meter große Rechtshänder wechselt vom ASV Hamm-Westfalen zum Siegerländer Traditionsclub und erzielte in der abgelaufenen Saison 149 Feldtore für den Zweitliga-Absteiger. Neben seinen Qualitäten in der Offensive überzeugt Meyer-Siebert als zentraler Abwehrspieler. Julius Meyer Siebert wurde in Bayreuth geboren und hat das Handballspielen beim HaSpo Bayreuth gelernt. Von dort wechselte er 2017 zur Handball-Akademie des Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Ab der Spielzeit 2018/2019 hatte er hier auch Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft. Von Oktober bis Dezember 2021 wurde er von Leipzig an die SG Flensburg-Handewitt ausgeliehen. Im Januar 2022 erfolgte der Wechsel ebenfalls auf Leihbasis zum Zweitligisten TSG Friesenheim, dem sich zur Saison 2023-2024 die feste Verpflichtung durch die Eulen Ludwigshafen anschloss.



Im Sommer 20024 ging es für Julius Meyer-Siebert dann zum ASV Hamm-Westfalen. Er war deutscher Junioren-Nationalspieler und wurde 2019 Vizeweltmeister mit der U19 des Deutschen Handballbundes. Nun wird der 25-jährige Rechtshänder seine Zelte beim TuS Ferndorf und damit im

Siegerland aufschlagen. „Dass Julius für uns auflaufen wird, spricht für den TuS Ferndorf und die hier in den letzten Jahren geleistete Arbeit. Mit seiner Größe, der Körperlichkeit und seiner Wurfkraft bekommt unser Team, auch mit dem zuletzt für den rechten Rückraum verpflichteten Tom Jansen, zusätzliche Durchschlagskraft.

Wir sind froh, dass sich Julius für uns entschieden hat und Trainer Ceven Klatt eine zusätzliche, starke Option im Angriff und in der Abwehr erhält,“ sagte ein zufriedener Michael Lerscht, Sportlicher Leiter des TuS Ferndorf. „Es ist super, dass der Wechsel geklappt hat. Der TuS Ferndorf hat ein starkes Team, das in der letzten Saison unter Beweis gestellt hat, sich in der 2. Bundesliga etablieren zu können. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen werden und werde alles dafür tun, meinen Beitrag dafür zu leisten. Das besondere Highlight, neben dem Team und dem Umfeld, ist natürlich die Stimmung in der Sporthalle Stählerwiese. Eine solche Atmosphäre findet man selten in der 2. Bundesliga,“ freut sich Julius Meyer-Siebert auf die Heimspiele des TuS.

Bericht: TuS Ferndorf + Peter Trojak

Foto: Verein