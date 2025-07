Westenergie ermöglicht neues Klettergerüst für DRK Kindergarten Kunterbunt in Anzhausen

(wS/we) Wilnsdorf 16.07.2025 | Kaum war das neue Klettergerüst aufgebaut, klettern auch schon die ersten KiTa-Kinder darauf herum.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort hat den DRK Kindergarten Kunterbunt in Anzhausen mit einer Fördersumme von 2.000 Euro unterstützt, um das neue Klettergerüst zu installieren. Westenergie-Mitarbeiter und Projektpate Christian Müller begleitete das Projekt.

Das bisherige Klettergerüst war in die Jahre gekommen und musste aufgrund unzureichender Sicherheit für die Kinder gesperrt werden. Da es sich aber großer Beliebtheit erfreute, musste schnell Ersatz her.

„Das neue Spielgerät sichert das Outdoor-Angebot für die KiTa-Kinder. Das aktive Spielen ist ein wichtiger Teil des Tagesablaufs. Es fördert die Bewegung und die Kreativität der Kinder. Deshalb war uns die Erneuerung des Klettergerüsts ein wichtiges Anliegen“, berichtete Adelina Klein, stellvertretende Leitung des Kindergartens.

„Es freut mich sehr zu sehen, wie viel Freude die Kinder am neuen Klettergerüst haben. Es war mir persönlich ein großes Anliegen, das neue Spielgerät möglich zu machen“, sagte Christian Müller, Mitarbeiter bei Westenergie und Projektpate.

Mit Westenergie aktiv vor Ort unterstützt das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeitenden. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck einbringt, kann die Unterstützung erhalten. Westenergie übernimmt dabei die Materialkosten in Höhe von bis zu 2.000 Euro, aber keinen Arbeitslohn. Denn im Mittelpunkt steht der ehrenamtliche Einsatz, der gefördert und belohnt wird. Über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort konnten alleine im vergangenen Jahr 413 Projekte unterstützt werden. Die Initiative feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, seit dem Start im Jahr 2005 wurden bereits über 12.500 Vorhaben umgesetzt und von Westenergie mit über 23 Millionen Euro bezuschusst. Energie. Für Euch.

Die Westenergie begeistert mit ihren Initiativen vor Ort Menschen, stärkt das Miteinander und tritt für Chancengleichheit ein. Ein Unternehmen, das mit seinen Verteilnetzen Millionen Menschen rund um die Uhr verlässlich zur Seite steht – von Osnabrück bis Trier, von Wesel bis Arnsberg. Und das nicht nur mit Energie, sondern auch mit vollem Einsatz für soziale Projekte, Sport, Klimaschutz sowie Kultur und Bildung. Das Ziel: Gemeinsam entdecken, erforschen und erleben.

Adelina Klein (l.) und Christian Müller (r.) zusammen mit Kindern des Kindergartens auf dem neu errichteten Klettergerüst. Foto: Westenergie / Hannah Porr

