Meisterbetrieb Erwin Rübsamen unterstützt den Förderverein „Freundeskreis der Kita Lillipuz e. V.“ mit großzügiger Spende

(wS/alf) Siegen 16.07.2025 | Anlässlich des 60. Firmenjubiläums des Meisterbetriebs Erwin Rübsamen (Heizung/Sanitär) aus Kaan-Marienborn erhielt der Förderverein „Freundeskreis der Kita Lillipuz e. V.“ der Kita Lillipuz in Kaan-Marienborn eine Spende in Höhe von 3.000,00 €.

Bei der symbolischen Spendenübergabe in der Kita Lillipuz der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH waren drei Generationen der Familie Bublitz in der Kita: Karl-Friedrich Bublitz, Jan Bublitz und der Nachwuchs. Familie Bublitz zur Motivation der Spende: „Wichtig ist uns als Unternehmen, bereits die Jüngsten für unser Handwerk zu begeistern.“ Auch wolle man auf regionale Unternehmen aufmerksam machen, Verbindungen zu jungen Menschen schaffen und „durch unsere Spende möchten wir den Kindern Technik und Handwerk näherbringen“. Die Spendensumme ist genau hier in der 3-gruppigen Kita Lillipuz, die in Anlehnung an die Pädagogik von Maria Montessori arbeitet, bestens investiert. Denn die ebenfalls anerkannte Sprach- und Bewegungskita ist durch die eigene kleine Werkstatt in einer prädestinierten Lage. Zudem arbeitet hier eine Sozialpädagogin, die ausgebildete Tischlerin ist. Aktuell entstehen in der Werkstatt dreidimensionale Einhörner und die künftigen Holzautos sollen bald eine Beleuchtung mit Solarenergie erhalten. Da kommt die Spendensumme gerade recht, um der Kreativität der kleinen Baumeisterinnen und Baumeister zu zufriedenstellenden Ergebnissen zu verhelfen. Kita-Leitung Ines Kurth: „Wir haben bereits neues Werkzeug für die Werkstatt beschafft, wie hochwertige Stichsägen, Japansägen und kindgerechte Schraubendreher und Holzbohrer. Zudem wurde das Material gründlich aufgestockt.“ Doch nicht nur die Kita Lillipuz Werkstatt profitierte von der Spendensumme des Meisterbetriebs, denn jede Gruppe konnte sich jeweils einen großen Wunsch erfüllen, wie beispielsweise Softbausteine, Rollbretter oder – Pausen müssen ja auch sein – Sofas.

Der Förderverein, die Kinder und die Kita freuen sich darüber hinaus über den Kontakt in die Nachbarschaft, der nun entstanden ist. Rübsamen-Geschäftsführer Jan Bublitz unterstreicht dies:

„Wir werden in Zukunft vorbeischauen und gemeinsam etwas bauen. Wir können zum Beispiel mit Kunststoffschweißtechnik kleine Gießkannen herstellen, die die Kinder mit nach Hause nehmen können. Die Kinder lernen uns und unser Handwerk kennen.

Gerne können sie uns in kleinen Gruppen besuchen kommen.“ Diese Spende anlässlich eines Jubiläums kann der Grundstein für Zukünftiges sein, freuen sich alle Akteure.

Auf dem Foto im Bewegungsraum der Kita Lillipuz: Karl-Friedrich Bublitz, Ines Kurth, Ana Köhler und Theresa Löcherbach vom „Freundeskreis“ und Jan Bublitz.

.

