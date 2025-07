16. Wilgersdorfer LK-Turnier um den markenbaumarkt24-Cup steht in den Startlöchern – Motto „45 Jahre TCW“ bei Party zum Turnierabschluss

(wS/tcw) Wilnsdorf-Wilgersdorf 16.07.2025 | Der Tennisclub Wilgersdorf veranstaltet vom 26. Juli bis zum 2. August die 16. Auflage des Wilgersdorfer LK-Turniers um den markenbaumarkt24-Cup. Gespielt wird dabei an acht Tagen längst nicht nur an der Neuen Hoffnung in Wilgersdorf, sondern ebenso beim TC Ludwigseck Salchendorf und auf den Plätzen des TC Wieland Wilnsdorf.

Aktuell (Stand: 15. Juli 2025) verzeichnet der langjährige Turnierdirektor Bastian Haarmeyer bereits 64 Teilnehmer/innen in den 20 angebotenen Konkurrenzen. Meldeschluss – Meldungen sind online über www.tennis.de möglich – ist am Sonntag, 20. Juli 2025.

Neu aufgenommen ins Programm wurde in diesem Jahr die Herren 70 B-Konkurrenz. Infos rund um das Turnier sind hier zu finden: http://www. tcwilgersdorf.de/ markenbaumarkt24-cup/

Mit Andreas Schmitt (LK 5, TC Wilgersdorf) hat sogar der Sieger der Herren-Konkurrenz des 3. Wilgersdorfer LK-Turnier (2012) seine Zusage für die Herren 50-Konkurrenz gegeben.

Wie immer erhalten alle Teilnehmer ein kleines Sign-In-Geschenk des in Wilnsdorf ansässigen Turniernamensgebers markenbaumarkt24.

Am Finaltag wird es abends nach der Siegerehrung wieder eine Fete vor dem TCW-Clubheim geben, die unter dem Motto des 45-jährigen Bestehens des TC Wilgersdorf steht.

An allen Tagen bekommen die Zuschauer und Spieler eine große Auswahl an Leckereien sowie jede Menge Kaltgetränke geboten. Der Eintritt ist für alle Zuschauer an jedem Spietag frei.

Fotos: Thorsten Wroben

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!