5-Jähriger beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren

(wS/ots) Siegen 15.04.2026 | Am Dienstag (14.04.2026) ist ein 5-Jähriger beim Überqueren eines Zebrastreifens auf der Eiserntalstraße verletzt worden.
Gegen 14:10 Uhr war ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer über die Eiserntalstraße aus Eisern in Richtung Eiserfeld unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der 63-Jährige auf Höhe eines Zebrastreifens zunächst kurz stehen. Als er dann weiterfuhr, übersah er einen 5-jährigen Jungen, der den Zebrastreifen überquerte. Es kam zum Zusammenstoß.
Der 5-Jährige wurde verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto des 63-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.
Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Aufgrund dieses Unfalls macht die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein erneut darauf aufmerksam, dass im Bereich von Zebrastreifen und anderen Überquerungshilfen besondere Aufmerksamkeit geboten ist.Werbepartner der Region – Anzeige
Nachrichten aus der Heimat brauchen Rückhalt.
Täglich für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Unsere Arbeit ist kostenlos, aber nicht umsonst. Mit einer kleinen Spende sichern Sie unabhängigen Lokaljournalismus.❤️ Jetzt wirSiegen unterstützen