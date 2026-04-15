Jugendfeuerwehr Struthütten darf sich dank Sparlotterie-Spende neu „einbetten“

(wS/spa) Neunkirchen 15.04.2026 | Eine Zuwendung aus dem Topf der Sparlotterie der Sparkasse Burbach-Neunkirchen ermöglicht der Jugendfeuerwehr Struthütten und ihren Mitgliedern nun Zeltlager und Veranstaltungen mit neuen Etagenbetten komfortabler zu gestalten.

Die Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Struthütten (e.V.) freuen sich über eine wertvolle Unterstützung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen: Mit einer Spende von 1000 Euro der Sparlotterie konnte der Verein zwei neue Etagenbetten für die Jugendfeuerwehr anschaffen. Dieser Erwerb wird den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr bei ihren Zeltlagern und Veranstaltungen künftig einen deutlich höheren Komfort bieten und den Aufenthalt in den Lagern spürbar angenehmer gestalten.

„Die neuen Etagenbetten erleichtern uns die Teilnahme an Zeltlagern und anderen Veranstaltungen enorm. Gerade in der Jugendfeuerwehr sind gemeinsame Erlebnisse und Teamgeist besonders wichtig. Dank der Unterstützung der Sparkasse können wir diese Erlebnisse nun auch unter besseren Bedingungen genießen“, sagt Björn Christian, Vorsitzender des Vereins Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Struthütten e.V.. Sigrid Schmidt, Kundenberaterin der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, zeigt sich erfreut über die Möglichkeit, den Verein zu unterstützen: „Wir freuen uns, der Freiwilligen Feuerwehr Struthütten im Rahmen der Sparlotterie unter die Arme greifen zu können. Die Arbeit der Jugendfeuerwehr ist von großer Bedeutung für die Zukunft der Region, und wir sind stolz, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Jugendlichen unter besseren Bedingungen zusammenarbeiten können.“

Mit der neuen Ausstattung können sich die jungen Feuerwehrleute besser ausruhen und sind so für ihre Aufgaben bestens vorbereitet.

Die Zuwendung aus der Sparlotterie ist ein weiterer Baustein im kontinuierlichen Engagement der Sparkasse Burbach-Neunkirchen für die lokalen Vereine und ehrenamtlichen Initiativen im Siegerland. Ein Teil der Erlöse aus der Sparlotterie kommt regelmäßig der Region zugute und unterstützt gemeinnützige Projekte vor Ort.

Die neuen Etagenbetten, die durch die Zuwendung der Sparkasse angeschafft wurden, sorgen für mehr Komfort bei Zeltlagern und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr Struthütten.