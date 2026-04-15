VORBERICHT: TuS Ferndorf kämpft beim VfL Lübeck-Schwartau um Punkte

(wS/red) Kreuztal, 16.04.2026 | Die Quadratur der Liga‑Spitze ist geschafft.

Jetzt folgen Partien, in denen Ferndorf wieder mehr Möglichkeiten hat, Punkte zu erzielen.

Mit dem Auswärtsspiel beim VfL Lübeck-Schwartau startet der TuS Ferndorf in die nächste richtungsweisende Aufgabe. Am Freitag den 17.04.2026 um 19:00 Uhr geht es für die Mannschaft von Ceven Klatt hoch in den Norden. Ganze 485 Kilometer liegen vor dem kleinen Ferndorfer Kader, der dort wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln will.

Das Hinspiel in der Stählerwiese in Kreuztal dürfte noch allen in Erinnerung sein. Damals unterlag Ferndorf denkbar knapp mit 27:28, entsprechend ist noch eine kleine Rechnung offen.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt die Ausgangslage deutlich. Lübeck steht aktuell auf Rang 9 mit 27:27 Punkten und einem Torverhältnis von 849:846, also plus 3. Ferndorf hingegen rangiert auf Platz 14 mit 18:34 Punkten bei einem Torverhältnis von 726:753, was minus 27 bedeutet. Allerdings hat der TuS ein Spiel weniger absolviert.

Gerade diese Zahlen offenbaren aber auch eine große Stärke der Ferndorfer. Mit nur 753 Gegentoren stellt der TuS aktuell die drittbeste Abwehr der Liga. Besser sind lediglich Tabellenführer Bietigheim und der Tabellenzweite Balingen. Diese defensive Stabilität könnte auch in Lübeck der Schlüssel zum Erfolg sein.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Torhüterleistung. Can Adanir kommt bislang auf beeindruckende 220 Paraden und gehört damit zu den stärksten Schlussmännern der Liga. Auf Lübecker Seite ist Mark Ferjan mit 111 Paraden der beste Keeper, also nur etwa halb so viele wie sein Gegenüber.

Trotz Tabellenplatz 14 ist die Lage für Ferndorf keineswegs aussichtslos. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte. Zudem steht noch ein Nachholspiel an, am 21.04. auswärts beim VfL Eintracht Hagen, dessen Ausgang völlig offen ist.

Ein Vergleich mit der Vorsaison zeigt allerdings, dass sich die Situation verändert hat. Damals war das Tabellenkellerfeld deutlich enger, jedes Spiel fühlte sich wie ein Endspiel an. Heute hat selbst der Tabellenzehnte Nettelstedt bereits 27 Pluspunkte, während Ferndorf bei 18 steht. Dennoch stehen die Chancen auf den Klassenerhalt weiterhin gut. Besonders wenn man berücksichtigt, dass Coach Klatt in dieser Saison häufig nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen konnte und zeitweise nur zwei Drittel seiner Mannschaft spielfähig waren. Die Hoffnung auf die Rückkehr verletzter Spieler könnte in den kommenden Wochen ein entscheidender Faktor werden.

Auch die aktuelle Form der Gastgeber macht Mut. Lübeck konnte aus den letzten fünf Heimspielen lediglich einen Sieg holen, zuletzt gegen Nordhorn Lingen. Eine Serie, die Ferndorf nutzen möchte.

So bleibt die Hoffnung, dass der TuS aus der Schwartauer Marmeladenmanufaktur nicht nur süße Erinnerungen, sondern vor allem Punkte mit zurück ins Siegerland bringt, es dürfen auch gerne 2 sein. 😉

Hier noch die nächsten 3 Spielpaarungen unserer direkten Konkurrenten:

Tabellensiebzehnter TuSEM Essen:

Auswärts Potsdam, Heim Elbflorenz, Auswärts Lübeck

Tabellensechszehnter HSG Krefeld:

Auswärts Bietigheim, Heim Lübeck-Schwartau, Auswärts Elbflorenz

Tabellenfünfzehnter Eulen Ludwigshafen:

Auswärts Lübeck-Schwartau, Heim Coburg, Auswärts Nordhorn-Lingen

Bericht: Peter Trojak

Collage: Andreas Domian

Hier wieder der Fragenkatalog an Ceven Klatt zum nächsten Gegner.

Was kommt da auf uns zu, was macht Lübeck so stark? Gibt es da Parallelen zu uns oder machen sie etwas anders oder besser als wir?

CEVEN: Schwartau hat einfach eine sehr gute Mannschaft, mit wirklich Top-Spielern wie Nickelsen, Holpert und Schrader, die auch zu den Top-Spielern der Liga gehören. Das macht sie auch so stark, gerade individuell und es wird darum gehen, diese Spieler in den Griff zu bekommen.

Gibt es Spieler, die dir im Videostudium besonders aufgefallen sind und die wir nicht zur Entfaltung kommen lassen sollten?

CEVEN: Grundsätzlich hat sich Schwartau besser gefunden und noch mehr eingespielt, dazu tragen auch obengenannte Spieler bei und das macht es uns natürlich schwer und deshalb wird es auch ein ganz schweres Auswärtsspiel für uns.

Wir hatten in der letzten Saison große Probleme in der Stählerwiese gegen sie und haben es dann in Lübeck sehr gut gelöst. Ist Lübeck eine andere Mannschaft geworden und stellst du es dir in dieser Saison schwerer oder leichter vor?

CEVEN: Grundsätzlich sehe ich Schwartau, auch von der Papierform her stärker, trotzdem ist es so, dass wir uns Punkte ausrechnen. Wer die letzten Begegnungen gesehen hat, der weiß, dass es immer knapp war, auch wenn wir letztes Jahr in Schwartau gut gespielt haben, so konnte Schwartau in der Hinrunde glücklich gegen uns gewinnen. Das war in der Stählerwiese und das war doppelt bitter für uns.

Sind es trotz der Tabelle 2 Mannschaften auf Augenhöhe, die sich beide aus ihrer Perspektive Gedanken um Punkte machen dürfen.

CEVEN: Das ist richtig und deswegen werden sich logischerweise beide Mannschaften Chancen ausrechnen-

Ferndorf hat fast 100 Gegentore weniger, ist das die Chance für uns, mit einer starken Abwehr und einer verbesserten Offensivleistung dem Gegner unser Spiel aufzwingen zu können?

CEVEN: Ich glaube, dass die Abwehr immer die Grundlage für uns sein muss, um erfolgreich zu sein, bzw. auch die Kombination aus Torhüter und Abwehr. Wir haben in den letzten Spielen gegen Potsdam und gegen Elbflorenz einen wirklich sehr guten Angriff gespielt, wenn wir das wiederholen können und dazu eine gute Abwehr/Torhüter-Kombination stellen, steigen logischerweise die Chancen. Sie haben eine ähnliche Abwehr wie wir, auch sehr Mannorientiert , so ein bisschen, als wenn wir gegen uns selber spielen würden. Wir werden sehen, wer sich da besser aufstellt und vorbereitet.

Und noch zum Schluss, was macht der Kader, sind Tino und Hampus wieder dabei, oder kommt noch ne Schreckensmeldung?

CEVEN: Der Kader wird der gleiche sein, wie in den letzten beiden Wochen, also ohne Valentino und Hampus. Es sind, Stand heute, keine weiteren Verletzten dazugekommen.