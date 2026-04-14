Neugier fördern, Zukunft gestalten: Stadt Kreuztal schult Kita-Fachkräfte in nachhaltiger Bildung

(wS/kr) Kreuztal 14.04.2026 | Fachtag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung bringt neue Ideen in die Kitas



Als familienfreundliche Kommune und Kita-Trägerin ist es der Stadt Kreuztal besonders wichtig, für eine gute und zeitgemäße Kinderbetreuung zu sorgen. Dazu gehören natürlich auch Fortbildungsangebote für die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas. Gemeinsam mit der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung Südwestfalen (kefb) und dem katholischen Kita-Träger Wir-Kitas hat die Kreuztaler Stadtverwaltung deswegen vor Kurzem einen Fortbildungstag rund um das Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) in der Weißen Villa in Dreslers Park angeboten.

Kernidee der BNE ist es, eine Lernumgebung zu schaffen, in der Kinder Fragen stellen, Verantwortung übernehmen und neugierig über den Tellerrand schauen.

Insgesamt 35 Teilnehmende von fünf Kita-Trägern aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe haben die Chance genutzt, neue Blickwinkel kennenzulernen und in insgesamt zwei Impulsvorträgen sowie drei Workshops praktische Ansätze, inspirierende Impulse und kreative Ideen zu erlernen. Konkret handelten die Workshops von kindgerechter Philosophie, ökologischer Bildung mit Wildkräutern und Insekten sowie von professioneller Begleitung von kindlichem Entdeckergeist in der Natur. Die Workshops fanden zum Teil ganz praxisnah draußen in Dreslers Park statt. „Die Anregungen aus den Workshops waren so praktisch, dass sie sofort umgesetzt werden können“, resümierte eine Teilnehmerin.

Fotos: Stadt Kreuztal