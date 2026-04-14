Wenn die Blasmusik den Mai begrüßt: Musikverein Müsen lädt zum traditionellen Frühschoppen

(wS/red) Hilchenbach 14.04.2026 | Am 1. Mai spielt der Musikverein Müsen 1919 e.V. beim Bürgerhaus auf – mit großem Orchester, Jugendorchester, Grillduft und freiem Eintritt. Ein Verein, der seit 107 Jahren für seine Gemeinde musiziert.

Es gibt Traditionen, die einfach zum Frühling gehören wie der erste Sonnentag nach dem letzten Frost: In Müsen ist das seit Jahrzehnten das Maikonzert des Musikvereins. Am Donnerstag, 1. Mai 2026, lädt der Musikverein Müsen 1919 e.V. ab 11:30 Uhr wieder zum zünftigen Frühschoppen beim Müsener Bürgerhaus ein – und wer einmal dabei war, weiß: Das lässt man sich nicht entgehen.

Auf der Bühne stehen in diesem Jahr gleich zwei Klangkörper: das große Orchester des Musikvereins und das Jugendorchester – gemeinsam ein eindrucksvolles Zeichen dafür, dass die Blasmusiktradition in Müsen lebt und wächst. Wer den Klang von Tuben, Trompeten und Klarinetten unter freiem Himmel liebt, ist hier genau richtig. Und falls das Wetter nicht mitspielt, weicht man einfach ins Bürgerhaus aus – der Spaß bleibt derselbe.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Leckereien vom Grill, Kaffee, frisch gebackene Waffeln und Kuchen sowie kühle Getränke warten auf die Besucher. Der Eintritt ist frei – eine Einladung, die man kaum ablehnen kann.

Wer hinter diesem Verein steckt, der versteht, warum solche Veranstaltungen in Müsen Tradition haben. Gegründet im Juli 1919 – kurz nach dem Ersten Weltkrieg, zunächst als Posaunenchor mit 16 Musikern – hat der Verein seither Wirtschaftskrisen, Kriege und gesellschaftliche Umbrüche überstanden, ohne je die Musik aufzugeben. Heute, 107 Jahre nach der Gründung, ist er ein lebendiger Teil des Dorflebens: mit einem aktiven Hauptorchester, einem engagierten Jugendorchester und einem Vereinsleben, das weit über das Probenlokal hinausreicht.

Das Maikonzert ist dabei eines der schönsten Kapitel im Jahreskalender. Parkplätze am Bürgerhaus sind ausreichend vorhanden. Wer aus Richtung Siegen kommt, findet das Bürgerhaus in der Merklinghäuser Weg 3a in Hilchenbach-Müsen. Weitere Informationen gibt es unter www.musikverein-muesen.de.

Am 30. April um 18:00 Uhr stellt der Musikverein außerdem traditionell den Maibaum in der Dorfmitte auf – ebenfalls einen Besuch wert.