K30: Vollsperrung der Brückenstraße in Dreis-Tiefenbach am Mittwoch (15.04.)

(wS/str) Netphen 14.04.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen lässt am Mittwoch (15.04.) kurzfristig Arbeiten auf der K30 (Brückenstraße) in Netphen-Dreis-Tiefenbach durchführen.
Für die Instandsetzungsarbeiten an einem Geländer an der Brücke über den Dreisbach wird eine ganztägige Vollsperrung des Arbeitsbereiches notwendig. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Der Lidl-Markt bleibt über die Siegstraße und Kreuztaler Straße erreichbar, der Getränke-Markt kann über die Dreisbachstraße erreicht werden.
Bereich der Vollsperrung der K30 am Mittwoch
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