Beifahrer aus Kabine geschleudert – Traktorunfall geht glimpflich aus

(wS/mg) Oberschelden 06.06.2026 | Am frühen Samstagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der Oberschelder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der Traktor befuhr die Straße bergauf in Richtung Wanderparkplatz Lurzenbach. Nach Angaben des Fahrers und weiteren Zeugen war er zuvor von mehreren Fahrzeugen, teilweise hupend und gestikulierend, überholt worden. Um weiteren Fahrzeugen das Überholen zu erleichtern, fuhr er möglichst weit rechts.

Während der Fahrt bemerkte der Fahrer ein ungewöhnliches Geräusch an seinem Fahrzeug. Als er einen Blick über die Schulter nach hinten warf, geriet der Traktor in den Straßengraben. Zunächst fuhr das Fahrzeug noch ein Stück im Graben weiter. Dieser endete an einem Querweg, setzte sich auf der gegenüberliegenden Seite jedoch fort. Dort landete der Traktor erneut im Graben, womit die Fahrt schließlich endete.

Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Beifahrer stürzte bei dem Manöver aus der Fahrerkabine und verletzte sich leicht an der Schulter.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 18-jährigen Fahrer verlief negativ.

Der Traktor konnte anschließend von den Landwirten selbst wieder aus dem Graben gezogen werden. Die Feuerwehr Oberschelden war vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und die Straße während der Bergungsarbeiten kurzzeitig zu sperren.

Fotos: wirSiegen.de