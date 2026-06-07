Der 6. Grissenbacher Kohlenmeiler ist Geschichte.

(wS/red) Grissenbach 07.06.2026 | Am 29.05.2026 fanden sich mehr Mitglieder des DKS Grissenbach als je zuvor zum Bau des 6. Grissenbacher Kohlenmeilers (unterhalb der Fischweiher in Grissenbach) ein.

Innerhalb von nicht einmal vier Stunden wurden cirka 11 Raumeter Holz gestellt, mit Heusilage umwickelt und mit schwarzer Erde abgedeckt.

Der Meiler wurde dann am Nachmittag des 30.05.26 entfacht und am 05.06.26 ausgenommen und tags darauf eingetütet. Die Holzkohle war innerhalb von nur 1,5 Stunden ausverkauft, freute sich der 1. Vorsitzende des DKS, Thorsten Görg.

Schön ist, dass diese alte Tradition des Köhlerns von dem Opa auch an die Enkel weitergegeben wird. Von fünfzehn bis fünfundsiebzig Jahren reichte das Alter der Helferinnen und Helfer. Einer der ältesten Ortsbewohner, Günther Wagener, begleitete mit fast 88 Lebensjahren mit seiner täglichen Anwesenheit den Abbrand des Meilers.

24/7 h musste der Kohlenmeiler bewacht werden.

Stolz ist man in der Gemeinschaft darüber, dass sämtliche Schichten innerhalb eines halben Tages besetzt werden konnten. Ein Zeichen dafür, dass im DKS Grissenbach noch Zusammenhalt großgeschrieben wird, so der 2. Vorsitzende Alex Stein.

Natürlich kommt dem Verein zugute, dass die Vereinsmitglieder der Fam. Sting (Günther, Patrick und Dennis) schon den ein oder anderen Meiler vor Jahren im Köhlerdorf Walpersdorf gebrannt haben und so natürlich ihre Erfahrung an die Mitglieder des Köhlerteams des DKS weitergeben können.

Alles in allem mal wieder eine gelungene Veranstaltung zur Pflege des Siegerländer Kulturgutes, so Görg.

Schon jetzt freut man sich auf den 7. Grissenbacher Kohlenmeiler im nächsten Jahr.

Einen Teil des Erlöses der Holzkohle möchte man dem Förderverein der DRK-Kita Wunderland in Netphen-Deuz zugutekommen lassen.

Foto: Thorsten Görg