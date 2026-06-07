20. Hilchenbacher-Open-Air-Musikfest20.

(wS/red) Hilchenbach 07.06.2026 | Hilchenbach Zum 20. Mal laden die Stadt Hilchenbach und der Gebrüder-Busch-Kreis e.V. zum Hilchenbacher-Open-Air-Musikfest ein. Die traditionsreiche Veranstaltung steht auch im Jubiläumsjahr ganz im Zeichen von kultureller Vielfalt und Begegnung. Zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus Hilchenbach und der Region gestalten ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen.

Den Auftakt macht am Freitag, 19. Juni, um 10 Uhr die Kinderband Pelemele mit ihrem mitreißenden Programm „Pop ’n’ Roll“. Das Schulkonzert für Grundschüler verbindet Rock, Pop, Hip-Hop, Funk, Ska und Disco zu einem energiegeladenen Musikerlebnis, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Am Abend gehört die Bühne zunächst dem musikalischen Nachwuchs aus Hilchenbach. Um 19 Uhr eröffnet die Jugendband Basement 35 das Programm. Die junge Pop-Punk-Band bietet mit eingängigen Melodien und einer ordentlichen Portion Punk-Attitüde.

Ab 20 Uhr sorgen die GOODBEATS für Partystimmung. Die vier Musiker verbinden handgemachte Livemusik mit Elementen der DJ-Kultur und präsentieren ein genreübergreifendes Programm von Funk, Reggae und Disco über Rock und Hip-Hop bis hin zu aktuellen Chart-Hits. Ihre Live-Mashups und musikalischen Überraschungen machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Der Samstag, 20. Juni, beginnt um 14:30 Uhr mit den Hilchenbacher Chören. Die Sängerinnen und Sänger präsentieren ein vielfältiges Repertoire aus traditionellen und modernen Stücken. Mitwirkende sind der gemischte Chor „Eintracht Helberhausen“, der Männerchor „Eintracht Helberhausen“, der Feuerwehrchor Hilchenbach, der gemischte Chor „DaChor“, „24steps“ sowie der Gemischte Chor „St. Augustinus“. Durch das Programm führt Manuela Deckert. Im Anschluss an diese Auftritte musiziert der Musikverein Müsen.

Ein Höhepunkt erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend um 19:30 Uhr. Die Philharmonie Südwestfalen präsentiert unter der Leitung von Dirigentin Catherine Maguire-Larsen ein festliches Open-Air-Konzert. Das Orchester nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Oper und Operette des 19. Jahrhunderts. Auf dem Programm stehen Werke von Michael Glinka, Peter Tschaikowsky, Giuseppe Verdi und Gioachino Rossini. Zudem erklingen bekannte Melodien aus „Carmen“ von Georges Bizet sowie die Ouvertüre zur „Fledermaus“ von Johann Strauss (Änderungen im Programm bleiben vorbehalten).

Den Abschluss des Musikfestes bildet am Sonntag, 21. Juni, um 10 Uhr ein Ökumenischer Open-Air-Familiengottesdienst. Für die musikalische Gestaltung sorgen die Hilchenbacher Posaunenchöre unter der Leitung von Thomas Kiess.

Auch kulinarisch hat das Musikfest einiges zu bieten. Rund um die Veranstaltungen sorgen verschiedene regionale Anbieter für ein abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot. Mit dabei sind unter anderem Café Herzstück, Liftschänke, Weinhandel Petra Baur, Getränke Stenger und Crêpes bei Krebs sowie das Hotel-Restaurant Stahlberg.

Im Anschluss an das Musikfest findet am Sonntag von 12 bis 18 Uhr ein Familienwandertag auf der „1A Familientour am Giller“ mit zahlreichen Mitmachstationen statt.

Das Hilchenbacher Musikfest wird durch die Unterstützung regionaler Unternehmen ermöglicht. Zu den Sponsoren zählen die Sparkasse Siegen, die Krombacher Brauerei, die EEW Group und die SMS group. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Veranstalter freuen sich über freiwillige Spenden.

Weitere Informationen sowie Hinweise zu möglichen wetterbedingten Veranstaltungsverlegungen sind unter www.gbk-kultur.de erhältlich.