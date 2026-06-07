Kinderfeuerwehren der Gemeinde Burbach erleben spannenden Tag im Stöffel-Park

(wS/ls) Burbach 07.06.2026 | Am Samstag den 30,5,2026 stand der diesjährige Tagesausflug der Kinderfeuerwehren der Gemeinde Burbach auf dem Programm. Auch in diesem Jahr hatte sich Gemeindekinderfeuerwehrwartin Anke Schwarze wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Es ging in den Stöffel-Park im Hohen Westerwald.

So machten sich am frühen Morgen rund 70 Kinder gemeinsam mit 24 Betreuerinnen und Betreuern auf den Weg. Mit vier Mannschaftstransportwagen sowie dem Rettungsbus der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd führte die Fahrt über Bad Marienberg nach Enspel zum Stöffel-Park.

Dort erwartete die Kinder eine interessante Führung durch das Gelände. Dabei erfuhren sie viel Wissenswertes über den Basaltabbau und die Geschichte des Parks. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten dabei aufmerksam zuhören, denn es galt, auf einem Fragebogen zehn Fragen zum Park richtig zu beantworten.

Nachdem sich die Gruppe zur Mittagszeit mit selbst zubereiteten Sandwiches gestärkt hatte, konnten die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern den Park auf eigene Faust erkunden.

Müde, aber glücklich erreichte die Gruppe am späten Nachmittag wieder die heimischen Gefilde. Alle waren sich einig, dass es ein gelungener Tag mit spannenden Eindrücken, viel Spaß und einem tollen Gemeinschaftserlebnis war.



Foto: Anke Schwarze, Gemeindekinderfeuerwehrwartin