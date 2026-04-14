Blauer Propeller, grüner E30 und 50 Jahre Leidenschaft: BMW Club Kindelsberg startet ins Jubiläumsjahr

(wS/us) Kreuztal 14.04.2026 | Beim Saison-Opening auf dem Gelände von Mitglied Benno Pohler in Littfeld zeigte der Club, was ihn seit einem halben Jahrhundert ausmacht: starke Autos, noch stärkere Gemeinschaft

Die blaue Fahne mit dem Propeller-Emblem wehte schon von Weitem – und wer ihr folgte, kam am vergangenen Samstag genau richtig: Der BMW Club Kindelsberg e.V. eröffnete auf dem Privatgelände seines Mitglieds Benno Pohler in Littfeld die Saison 2026. Und das in gleich doppelter Hinsicht besonders: Denn der Club feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Das Wetter spielte mit, die Stimmung erst recht. Zahlreiche Mitglieder, neue Gesichter und neugierige Gäste fanden sich auf dem Gelände ein, um gemeinsam auf die neue Saison anzustoßen – und natürlich, um die Fahrzeuge ausgiebig zu bewundern. Denn was da auf dem Pflaster stand, ließ kaum Wünsche offen: Klassiker mit Patina, sorgfältig gepflegte Youngtimer und moderne Performance-BMWs bildeten zusammen ein Panorama aus fünf Jahrzehnten bayerischer Automobilgeschichte. Mittendrin ein gepflegter grüner E30 mit Siegen-Kennzeichen – eine Schönheit, die prompt die Kameras auf sich zog.

Für Gesprächsstoff war reichlich gesorgt: Wer genau hinhörte, vernahm überall das vertraute Summen von Benzingesprächen – über Fahrwerksabstimmungen, Restaurierungsprojekte und die Frage, welcher BMW-Motor der schönste aller Zeiten sei. Eine Frage, auf die es naturgemäß viele richtige Antworten gibt.

Wer zwischendurch eine Pause brauchte, fand sich am Buffet gut aufgehoben: Belegte Brötchen, Muffins, Party-Eier, Kaffee und kalte Getränke sorgten dafür, dass niemand auf nüchternem Magen über Einspritzanlagen diskutieren musste.

„Tolle Stimmung, super Gespräche, starke Fahrzeuge – so kann das Jubiläumsjahr weitergehen“, fasste Ulrike Stark, die neue Presseverantwortliche des Clubs, den Tag zusammen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wer den BMW Club Kindelsberg e.V. in seinem Jubiläumsjahr begleiten möchte, darf gespannt sein – es dürfte noch einiges kommen.

Saison-Opening des BMW Club Kindelsberg e.V. am 12. April 2026 in Kreuztal-Littfeld. Fotos: U. Stark