Wenn alte Schätzchen wieder glänzen: Oldtimer-Saison auf dem Roten Platz in Kreuztal eröffnet

(wS/red) Kreuztal 14.04.2026 | Lackierte Kotflügel, verchromte Stoßstangen, der unverwechselbare Klang alter Motoren – und dazu jede Menge Geschichten, die man einfach erzählen muss: Wer am kommenden Sonntag auf den Roten Platz mitten in Kreuztal kommt, erlebt etwas, das die Gegenwart für ein paar Stunden vergessen lässt. Die Oldtimerfreunde Kreuztal starten dort am 19. April in die neue Saison 2026 – und damit in ein weiteres Jahr ihrer inzwischen liebgewonnenen Tradition.

Von 10 bis 13 Uhr werden historische Fahrzeuge ausgestellt, die im heutigen Straßenverkehr längst nicht mehr zu finden sind. Autos aus den 1950er bis 1980er Jahren stehen im Mittelpunkt – manche noch mit Originalausstattung, manche aufwendig restauriert, alle mit einer eigenen Geschichte. Wer mag, darf staunen, fragen und fachsimpeln – ganz ohne Scheu, denn die Atmosphäre auf dem Roten Platz ist seit jeher herzlich und einladend. Auch Vorkriegswagen und sogenannte Youngtimer – Fahrzeuge ab 20 Jahren – mischen sich unter die Aussteller.

Das Interesse wächst von Jahr zu Jahr. Im vergangenen Jahr wurden bei mehreren Treffen jeweils weit mehr als 100 ausgestellte Fahrzeuge gezählt – eine Zahl, die noch vor einigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. Die Treffen haben sich zu einem festen und beliebten Treffpunkt für Oldtimerbegeisterte aus der gesamten Region entwickelt.

Hinter dieser Leidenschaft steckt eine Geschichte, die 2002 mit gerade einmal 15 Gleichgesinnten begann: Roland Knebel und Frank Rethagen riefen damals den Stammtisch der Oldtimerfreunde Kreuztal ins Leben – aus dem Wunsch heraus, sich mit Freunden des „rostigen Blechs“ zu treffen, über Benzin zu reden, an alten Autos zu schrauben und sie der Nachwelt zu erhalten. Vereinsstrukturen gibt es bis heute bewusst nicht. Was zählt, ist die gemeinsame Freude am Fahrzeug – markenunabhängig und offen für alle.

Wer am Sonntag dabei sein möchte, erreicht den Roten Platz bequem über die Ziegeleistraße oder die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf. Der Eintritt ist frei. Weitere Treffen sind bereits für den 10. Mai, den 14. Juni und die weiteren Sommermonate geplant – monatlich, jeweils sonntags auf dem Roten Platz. Alle Termine und Infos gibt es unter www.oldtimerfreunde-kreuztal.de.

Auf einen Blick – Saisoneröffnung Oldtimerausstellung 2026

Wann: Sonntag, 19. April 2026, 10:00 – 13:00 Uhr

Wo: Roter Platz, Kreuztal (Zufahrt über Ziegeleistraße oder Marburger Straße aus Richtung Ferndorf)

Eintritt: Frei

Fotos aus 2025 – wirSiegen – Andreas Trojak