Bushaltestelle „Hilchenbach Bahnhof“ barrierefrei ausgebaut

(wS/hi) Hilchenbach 16.04.2026 | Die Arbeiten für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle „Hilchenbach Bahnhof“ sind abgeschlossen. Nun können zum Beispiel Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer oder Menschen mit Kinderwagen deutlich leichter in die Busse einsteigen.

Die Haltestellen sind damit zwei von vielen Einstiegsmöglichkeiten an der Bundesstraße B508, die eine einfache Zugänglichkeit für alle bieten. Zudem können sich Sehbehinderte und blinde Menschen mithilfe des Bodenleitsystems in Form von taktilen Elementen orientieren.



Zusätzlich wurde im Zuge der Baustelle auf der Bahnhof-Seite ein neues Bushäuschen errichtet, das nicht nur vor Regen schützt, sondern mit seiner Dachbegrünung auch einen positiven Effekt auf die Umwelt hat.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Maßnahme auf 265.000 Euro. Davon werden 203.800 Euro über die Investitionsmaßnahme im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie die Förderrichtlinie des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert.

An den Haltestellen „Hilchenbach Bahnhof“ können Menschen jetzt ohne Barriere in den Bus einsteigen. Foto: Stadt Hilchenbach







