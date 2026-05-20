DLRG Welschen-Ennest: Einweihung des neuen Sprinters – und 15.000 Euro fehlen noch zum Ziel

(wS/red) Welschen Ennest 20.05.2026 | Welschen-Ennest. Die DLRG-Ortsgruppe Welschen-Ennest lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein: Am Sonntag, dem 21. Juni 2026, findet der große Tag der offenen Tür statt – mit einem besonderen Höhepunkt: der feierlichen Einweihung des neuen Einsatzfahrzeugs. Der Tag verspricht ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Festlicher Auftakt mit Gottesdienst und Festzug

Der Sonntag beginnt um 10:30 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss folgt die offizielle Einweihung des neuen Fahrzeugs vor der Kirche – ein Moment, auf den die ehrenamtlichen Lebensretter lange hingearbeitet haben. Danach setzt sich ein Festzug in Bewegung, der zur Garage am Bahnhof führt, dem neuen Standort des Fahrzeugs.

Am Bahnhof erwartet die Besucher dann ein buntes Programm: Die DLRG Kreis OLPE präsentiert eine große Fahrzeugausstellung, und die Drohneneinheit der Ortsgruppe wird offiziell vorgestellt. Für ausreichend Verpflegung ist gesorgt – Kaffee und Kuchen sowie Grillwurst und Steak stehen auf dem Speiseplan. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken.

Besondere Aktion: Das alte Blaulicht sucht ein neues Zuhause

Wer schon immer ein Stück echtes Rettungsdienstflair bei sich zu Hause haben wollte, bekommt beim Tag der offenen Tür seine Chance: Die DLRG Welschen-Ennest verlost den original Blaulichtbalken des Vorgängerfahrzeugs – ausgebaut, aufgearbeitet und bereit für seinen zweiten Lebensabschnitt.

Was einst auf dem Dach des Einsatzfahrzeugs seinen Dienst tat und bei echten Einsätzen für freie Fahrt sorgte, könnte schon bald ein ganz anderes Ambiente aufwerten: den Partykeller, das Hobbyzi­mmer oder die Garage des glücklichen Gewinners. Der Blaulichtbalken wurde fachgerecht ausgebaut und umgebaut – und ist damit nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein Stück Geschichte der Ortsgruppe.

Lose sind am Veranstaltungstag direkt vor Ort erhältlich. Wer mitmacht, unterstützt gleichzeitig den Umbau des neuen Einsatzfahrzeugs – und hat vielleicht bald das coolste Accessoire im Freundeskreis. Denn mal ehrlich: Wessen Partykeller leuchtet schon blau?

Adresse: Am Bahnhof 3, 57399 Kirchhundem / Welschen-Ennest

Mercedes-Benz Sprinter Mixto 314 als neue Basis

Wer unseren ersten Bericht über das Projekt verfolgt hat, weiß: Die DLRG Welschen-Ennest kämpft seit Längerem darum, ihre Einsatzfähigkeit mit einem neuen Fahrzeug für Wasserrettung, Drohneneinheit und Katastrophenschutz langfristig zu sichern. Nach sorgfältiger Prüfung fiel die Entscheidung auf einen gebrauchten Mercedes-Benz Sprinter Mixto 314 – im direkten Vergleich mit einem VW Crafter das überzeugendere Angebot.

Das Fahrzeug befindet sich mit knapp 25.000 gefahrenen Kilometern und einem Alter von rund fünf Jahren in gepflegtem Zustand. Besonders wichtig war der Ortsgruppe ein Modell ohne Hochdach – eine Anforderung, die die Suche erheblich einschränkte. Mit fünf Sitzplätzen und einem bereits vorhandenen Heckausbau erfüllt der Sprinter alle Kriterien und bietet eine optimale Grundlage für den geplanten Umbau. Der vorhandene Heckausbau spart zudem Kosten und Aufwand bei der Umrüstung.

Noch 15.000 Euro bis zum Ziel – jeder Euro zählt

Der Kauf des Fahrzeugs war ein wichtiger Schritt – aber noch nicht der letzte. Für den vollständigen Umbau zum einsatzbereiten Rettungsfahrzeug fehlen der DLRG Welschen-Ennest noch rund 15.000 Euro. Die Ortsgruppe ist auf Spenden angewiesen und freut sich über jede Unterstützung.

Die DLRG ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Für Spenden bis 300 Euro reicht ein einfacher Kontoauszug oder Einzahlungsbeleg als steuerlicher Nachweis. Ab einem Spendenbetrag von 300,01 Euro versendet die DLRG automatisch eine offizielle Spendenbescheinigung – in diesem Fall bitte die eigene Adresse im Verwendungszweck der Überweisung angeben.

So kann gespendet werden:

Volksbank Sauerland eG IBAN: DE24 4606 2817 0407 3661 01 Stichwort: Einsatzfahrzeug

Alternativ ist eine Spende auch online möglich: 🔗 Betterplace 🔗 GoFundMe

Weitere Informationen zur Ortsgruppe und zum Fahrzeugprojekt gibt es unter: welschen-ennest.dlrg.de