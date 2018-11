Siegen – Mehr als zwanzig Jahre im Dienste der Volksbank

(wS/red) Siegen 13.11.2018 | Aufsichtsräte mit Silberner Ehrennadel ausgezeichnet – Mehr als zwanzig Jahre im Dienste der Volksbank

Anfang November sind im Rahmen einer kleinen Feierstunde Hans Jürgen Marwedel und Klaus Busch für ihre großen Verdienste um die Volksbank Siegerland – der Rechtsvorgängerin der jetzigen Volksbank in Südwestfalen eG – mit der Ehrennadel in Silber des deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes ausgezeichnet worden.

Hans Jürgen Marwedel, der seit dem 15. September 1993 Mitglied des Aufsichtsrats gewesen ist – zunächst in der Volksbank Hilchenbach eG, ab der Fusion im Jahr 2000 in der

Volksbank Siegerland eG – hatte in seiner Amtszeit verschiedene Ausschusstätigkeiten inne. So war Marwedel, der in diesem Jahr satzungsgemäß aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

ist, Mitglied im Kreditprüfungsausschuss und im Allgemeinen Prüfungsausschuss. Fünf Jahre später als Marwedel – am 8. Dezember 1998 – trat Klaus Busch dem Aufsichtsrat bei. Zu Beginn war er Aufsichtsratsmitglied der Volksbank Littfeld eG, die im Jahr 2008 mit der Volksbank Siegerland eG verschmolz und im vergangen Jahr schließlich zur Volksbank in Südwestfalen eG fusionierte. Busch war bis zu seinem diesjährigen satzungsgemäßen Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat Mitglied im Kreditprüfungsausschuss. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit wurden Hans Jürgen Marwedel und Klaus Busch durch Marco Schulz, Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbandes, mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. „In Anerkennung und Würdigung für ihre langjährige und verdienstvolle Tätigkeit im Aufsichtsrat der Volksbank Siegerland freuen wir uns, beiden die Ehrennadel in Silber überreichen zu können“, so Schulz. Die so Geehrten wurden überdies ebenfalls durch den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Jochen Billich gewürdigt. „Ich möchte diese kleine Feierstunde nutzen und im Namen des gesamten Vorstandes

Herrn Marwedel und Herrn Busch für ihr langjähriges und außergewöhnliches ehrenamtliche Engagement danken. Besonders geschätzt haben wir dabei stets ihre besondere fachliche und menschliche Kompetenz“, würdigte Volksbank-Vorstandssprecher Norbert Kaufmann, ihre Verdienste.



