(wS/red) Dillenburg 27.11.2018 | Am Montag, 26.11.2018 wurden zwei Arbeiter in einem Umspannwerk zwischen Dillenburg und Frohnhausen durch einen Stromschlag schwer verletzt. Um schnellste Hilfe zu leisten wurden zwei Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geordert die die verletzten Personen nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Spezialklinik flogen. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht.

Fotos: wirSiegen.de