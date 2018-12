Aufmerksame Siegener Anwohner melden verdächtiges Fahrzeug der Polizei

(wS/ots) Siegen 13.12.2018 | Verkehrswidrig abgestellter grauer Mitsubishi Carisma wurde schon polizeilich gesucht

Aufmerksame Anwohner bemerkten jetzt (am Mittwoch) ein seit geraumer Zeit in der Ziegelwerkstraße verkehrswidrig abgestellten grauen Mitsubishi Carisma mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Vor diesem Hintergrund informierten Anwohner die Polizei. Und das war auch gut so, denn bei der polizeilichen Überprüfung des verdächtigen Fahrzeugs stellte sich schnell heraus, dass der Mitsubishi gleich zweifach gesucht wurde.

Zum einen war das Auto kriminalpolizeilich zur Fahndung ausgeschrieben und zum anderen lagen auch die Auto-Kennzeichen wegen verkehrsrechtlicher Verstöße zur Entstempelung ein. Die Polizei stellt das Auto deshalb sicher. Die Ermittler des Siegener Kriminalkommissariats 5 bitten nun Zeugen, denen in der jüngsten Vergangenheit in der Ziegelwerkstraße verdächtige Personen an dem Mitsubishi aufgefallen sind, sich unter 0271-7099-0 zu melden.



