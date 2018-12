Bewaffneter Überfall auf Kredenbacher Tankstelle

(wS/mg) Kredenbach 20.12.2018 | Erstmeldung Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es in Kredenbach in einer dortigen Tankstelle zu einem Raubüberfall. Die zwei Täter waren mit einer Axt bewaffnet. Nach dem Überfall konnten die Täter fußlaufig flüchten.

Ein Passant konnte die beiden Täter zunächst verfolgen. Er musste die Verfolgung abbrechen, nachdem auch er mit der mitgeführten Axt bedroht wurde.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier