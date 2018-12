Burbach – Einbruch in zwei Bäckereien – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Burbach 18.12.1018 | Erhöhte Zahl an Einbrüchen vor Weihnachten

Im Zusammenhang mit zwei nächtlichen Einbrüchen in Bäckereien in Burbach sucht das Siegener Kriminalkommissariat 5 mögliche Zeugen.

Betroffen waren in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Bäckerei in Würgendorf in der Dillenburger Straße sowie eine Bäckerei in Burbach in der Straße „Kreuzborn“.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.



