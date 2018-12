Eckmannshausen – Dreisbachsschule spendet an Siegener Tafel

(wS/red) Eckmannshausen/Siegen 12.12.2018 | Dreisbachtalschule Eckmannshausen spendet an Siegener Tafel

In der Vorweihnachtszeit ist für den Förderverein der Dreisbachtalschule Eckmannshausen eine Spendenaktion zugunsten der Siegener Tafel fest eingeplant. In Zusammenarbeit von Kindern, Eltern und Lehrern wurden seitens der Grundschule 61 Schuhkartons liebevoll dekoriert sowie mit Lebensmitteln, Süßigkeiten, Büchern und vielen anderen kleinen Geschenken gefüllt.

Die Übergabe erfolgte dann von einigen Eltern mit ihren Kindern an die Siegener Tafel. Die Päckchen wurden dort dankend angenommen. Alle Beteiligten erlebten so unmittelbar, dass es auch und gerade in der Adventszeit Menschen gibt, die auf die Hilfe und Mitmenschlichkeit anderer angewiesen sind und es mit wenig Aufwand möglich ist, hier einen wichtigen Beitrag für Bedürftige zu leisten.

Fotos: Förderverein der Grundschule Eckmannshausen

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier