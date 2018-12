Einbruch in Lagerraum in Burbach-Wahlbach – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Burbach-Wahlbach 14.12.2018 | In der Weihnachtszeit erhöhte Zahl an Einbruchsdelikten

Am Donnerstagabend (13.12.2018) gegen 22:20 Uhr drangen Unbekannte in einen Lagerraum für Postsendungen an der Scheidwaldstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein Rolltor zu dem Lagerraum und flüchteten anschließend noch vor Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei.

Das zuständige Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen unter 0271-7099-0.

