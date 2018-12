Erndtebrück – Polo-Fahrerin überschlägt sich und landet in Wiese

(wS/ots) Erndtebrück 18.12.2018 | Polo Totalschaden

Eine 30-jährige VW Polo-Fahrerin verlor am Montagmittag in Erndtebrück-Leimstruth auf der Amtshäuser Straße die Kontrolle über ihren Pkw. Der Polo kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einer angrenzenden Wiese liegen.

Die bei dem Unfallgeschehen leicht verletzte Frau wurde ins Bad Berleburger Krankenhaus verbracht. Der Polo erlitt Totalschaden.

