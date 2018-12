(wS/ots) Freudenberg 27.12.2018 | Unbekannte beschmieren Brückengeländer

Unbekannte beschmierten zu einem noch nicht feststehenden Zeitpunkt vor Montagmorgen 09.30 Uhr in Freudenberg-Alchen ein Brückengeländer an der Seelbacher Straße mit schwarzer Farbe und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Die Polizei ermittelt und bittet dabei sachdienliche Hinweise an die 0271-7099-0.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier