(wS/mg) Kaan-Marienborn 22.12.2018 | Am Samstag kam es in Kaan-Marienborn zu einem Zimmerbrand in der Straße ,,Föhrenweg“. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte war schon von außen eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Die Feuerwehr führte umgehend einen Innenangriff durch. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Brandgeschehen kommen konnte ermittelt nun die Polizei.

Fotos: M.Groß/wirSiegen.de