Kreuztal – Ohne Diesel, aber mit über 700 Bierdosen auf der Flucht…

(wS/ots) Kreuztal 27.12.2018 | Diesel war alle, also stahl man hunderte Bierdosen



Am Freitagabend bzw. in der Nacht zu Samstag versuchten bislang unbekannte Täter, Diesel aus einem in Kreuztal-Kredenbach „Am Bühl“ geparkten LKW abzuzapfen. Da der LKW-Tank fast leer war, schlug dieser Versuch fehl. Die Täter ließen dann drei von ihnen mitgeführte Benzinkanister am Tatort zurück.

Dafür gelang es den Übeltätern jedoch, von der Ladefläche des Lastzuges über 700 Bierdosen zu entwenden. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

