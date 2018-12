Kreuztal – Unfallflüchtiger hinterlässt 5.000 Euro Sachschaden – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Kreuztal 17.12.2018 | Pkw beschädigt und die Flucht ergriffen

Am Freitagabend bzw. in der Nacht zu Samstag wurde ein in Kreuztal-Krombach in der Straße „Auf der Aue“ geparkter weißer Nissan Qashqai von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ließ den Geschädigten auf einem Schaden von rund 5000 Euro sitzen. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 02732-909-0.



