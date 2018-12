Krombach – Unfallflucht: Weißer VW-Bus gesucht

(wS/ots) Geisweid 14.12.2018 | Kleinwagen gerammt und die Flucht ergriffen

Am Mittwochmittag (12.12.2018) gegen 12:40 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz an der Hagener Straße. Dort rammte ein weißer VW-Bus (T4 oder T5) einen schwarzen Kleinwagen und entfernte sich anschließend in Richtung der Krombacher Ortsmitte.

Zurück blieb ein Schaden von rund 1000 Euro an dem schwarzen Kleinwagen. Der flüchtige weiße VW-Bus aus dem Zulassungsbezirk „HSK“ war nach Zeugenangaben besetzt mit mehreren etwa 30 Jahre alten Männern und hatte eine grüne „Forst“-Aufschrift. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02732-9090.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier