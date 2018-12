Medizinischer Notfall führt zum Verkehrsunfall – Audi kracht in Vorgarten

(wS/red) Netphen/Deuz 15.12.2018| Am Samstagmittag beabsichtigte ein Audi-Fahrer von einem Parkplatz auf die Waldstraße in Netphen/Deuz fahren. Aufgrund eines internistischen Notfalls verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle, fuhr über eine Mauer und kam letztendlich in einem Garten zum Stehen. Der Audi-Fahrer wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Siegener Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und sicherte den Audi gegen wegrollen ab.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

