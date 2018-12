Musikkapelle Salchendorf veranstaltet Weihnachtskonzert am 16.12.2018

(wS/red) Salchendorf 12.12.2018 | Vorweihnachtliche Klänge in Salchendorf – Weihnachtskonzert der Musikkapelle Salchendorf e. V. am 16. Dezember 2018 in der St. Nikolauskirche Netphen – Salchendorf

Die Musikkapelle Salchendorf lädt zu ihrem diesjährigen Weihnachtskonzert am dritten Advent, den 16. Dezember 2018, um 16.00 Uhr in die St. Nikolauskirche in Netphen-Salchendorf ein.

Vorweihnachtliche Klänge sind am dritten Advent wieder in der St. Nikolauskirche zu hören wenn die Musikkapelle Salchendorf unter der Leitung von Rüdiger Bröhl ihr Weihnachtskonzert

veranstaltet. Das Publikum erwartet eine interessante Zusammenstellung von traditionellen weihnachtlichen Stücken und Zusammenstellungen und winterlichen modernen aber auch

besinnlichen Kompositionen. So wird Sie unter anderem eine Weihnachtsgeschichte über das Dorf „Bethlehem“ erzählt. Mit der „großen Weihnachtspartita“ werden klassische Weihnachtslieder wie „Wie schön leucht der Morgenstern“, „Vom Himmel hoch“ oder „Es ist ein Ros’ entsprungen“ festlich intoniert.

Aber auch Freunde moderner Kompositionen werden mit „We wish you a merry Christmas“, „Lord Tullamore“ oder „Happy Christmas“ von John Lennon nicht zu kurz kommen und auf das Fest eingestimmt.

Karten sind bei allen aktiven Vereinsmitgliedern und im Gasthof „Zum Johannland“ oder an der Kasse ab 15.30 Uhr erhältlich. Im Anschluß an das Konzert lädt die Musikkapelle Salchendorf zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem Kirchplatz bei Bratwurst und Glühwein ein.



